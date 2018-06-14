Пермь. Вести-Спорт 13.06.2018

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- День России также стал Днём Большого гандбола в Перми. Именно в нашем городе сборная России одержала победу в двухраундовом противостоянии с Чехами, и завоевала путёвку на Чемпионат мира 2019 года.

- Пермь примет Кубок России по аджилити. 16 и 17 июня на конноспортивном комплексе «Ферма» пройдут отборочные соревнования к Чемпионату мира.

- Центр подготовки молодых футболистов «Амкар» будет переведен в краевую собственность. ования к Чемпионату мира.