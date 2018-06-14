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Пермь украсил гигантский цветник в виде мяча

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мяч

Открытие Чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что матчи у нас не планировались,  в городе откроются фан-зоны чемпионата.

Летний лагерь в 132-й школе сегодня взбудоражен - ребята, собираясь в команды, по очереди играют против девушек из пермской команды «Звезда-2005». Профессионалы против начинающих. По сути, мастер-класс на практике.

В школах Перми проходят разные мероприятия, посвящённые Чемпионату мира по футболу, и девушки из «Звезды-2005» охотно откликнулись на предложение встретиться с ребятами. Кстати, только автограф-сессия заняла времени не меньше, чем сама игра.

Поговорили и о чемпионате. Школьники, среди которых есть и те, кто ходит в футбольные секции, и просто болельщики - поделились своими предпочтениями среди команд-участников.

А это Тихий Компрос, недалеко от Чкалова - клумба, которая являет собой футбольный мяч, для создания которого потребовалось почти полторы тысяч цветов - цинерарий, бегонии, тагетесы.

Чтобы в полной мере оценить это произведение цветоводческого искусства, лучше посмотреть на него с разных ракурсов. Вот так вот, стоя на земле. Или с высоты птичьего полёта. Тут уже технические средства нам в помощь, и вот он вид сверху - футбольный мяч, разноцветный и большой.

мяч

Мяч только появился и пермяки ещё не распознали в полной мере, что символизирует собой этот цветник. Красивый, это говорят все, а что каждый видит в хитросплетении линий - догадки разные.

И вот ещё футбольная новость - одну из улиц Перми, в микрорайоне Ива-1, который как раз активно расширяется, назовут именем Павла Садырина. Это один из известных в мире футбола наших земляков.

Алексей Бабушкин, болельщик: "Известная фамилия, он тренировал известные клубы - ЦСКА, «Зенит», и «Звезду» тренировал нашу пермскую, когда она ещё так называлась".

Новая улица, клумба и прочее - это лишь малая часть того, как Пермь войдёт в месяц напряжённой борьбы за чемпионский титул на разных аренах страны. Кто-то намерен отправиться, например, в Екатеринбург, кто-то будет болеть у телевизора или в фан-зонах, которые откроются к старту чемпионата. Ещё чуть-чуть - и начнётся игра.

 

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Опубликовано: 14.06.2018 в 12:44 в рубрике - Вести Пермь

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