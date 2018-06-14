Великого князя Михаила Романова предложили канонизировать

Столетие со дня гибели Михаила Александровича Романова отмечалось накануне. Великий князь и его секретарь Николай Жонсон были похищены и убиты в Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. В обстоятельствах гибели историки разбираются до сих пор, так в Перми сегодня прошла научная конференция, а ранее - крестный ход, в городе появилась мемориальная табличка Николаю Жонсону, и открылась выставка «Пермский пленник».

Историческую загадку смерти Михаила Романова историк и краевед Владимир Гладышев расследует уже больше 20 лет. А первым, кто официально заговорил о расследовании убийства и нахождении места преступления, был известный пермский краевед Сергей Торопов.

Точное место гибели Михаила Романова неизвестно до сих пор. По одной из версий это могла быть окраина Мотовилихинского района. В этом лесном массиве уже много лет историки, археологи, краеведы и журналисты ищут свидетельства событий вековой давности, правда, пока безрезультатно.

Ровно 100 лет назад, в ночь с 12 на 13 число к Пермской гостинице на улице Сибирской подъехали две коляски с большевиками и увезли великого князя и его секретаря Николая Жонсона в неизвестном направлении. Спустя век на здании, где располагались «Королевские номера» - появилась еще одна мемориальная табличка.

Другие исторические свидетельства той страшной ночи впервые показали на выставке «Россия. Моя история». Экспозиция называется «Пермский пленник». Историкам, археологам и краеведам удалось изучить больше 900 исторических документов.

Павел Куликовский-Романов, правнук императора Александра III: "В этом году самые последние исторические документы, которых еще не видели ученые, появились на этой выставке. Это очень важно".

До этой страшной ночи великий князь, его близкие и личный секретарь прожили в Перми несколько месяцев. Он свободно гулял по городу, посещал театр, катался на лодке. Виртуальный 3D-тур того, что мог увидеть великий князь во время своих прогулок, показали на научно-практической конференции.

Анна Громова, глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "Нам удалось вывести этот проект по изучению жизни и деятельности представителей императорского дома Романовых, пострадавших в годы революционного террора, на федеральный уровень".

Уже научные проблемы обсуждали на международной научно-практической конференции. Ее открывал глава региона Максим Решетников. В своем вступительном слове губернатор рассказал, что для властей региона важно знать, что происходило в Перми 100 лет назад. Здесь же обсудили новые исторические факты, выявленные в ходе исследований.

Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский: "Поставить вопрос о канонизации Михаила Романова".

Кроме этого, Пермь с ее уникальными историческими местами войдет в «Маршрут памяти императорской семьи». Как обещают организаторы, он начнет работать уже в этом году.