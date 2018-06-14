В Перми зажегся «Умный свет»

В Перми на улице Попова зажегся «Умный свет». Пилотный проект компании «ЭР-Телеком» совместно с краевыми и городскими властями нацелен в корне изменить систему уличного освещения. Светодиодные светильники, пока их установлено 68, - управляются дистанционно, позволяя включать и выключать, а так же диммировать - управлять интенсивностью света. При этом сами столбы можно использовать для размещения телекоммуникационного оборудования - камер видеонаблюдения или роутеров публичного Wi-Fi. В будущем, если проект докажет свою эффективность, «Умный свет» планируется транслировать на города края.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Эти лампы позволяют от 50 до 65% электроэнергии экономить, при лучшем уровне освещенности. Еще особенность, что все эти лампы управляются на основе новой технологии - развернутой сети LoRaWAN - принципиально новая технология передачи сигнала. Как GSM, это другая технология. Следующее поколение для интернета вещей, который позволяет одновременно управлять миллионами датчиков".