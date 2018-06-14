Не спать: Дягилевский фестиваль начинается

В Перми стартует Дягилевский фестиваль. В этом году он имеет слоган «Не спать». Фестиваль пройдет с 14 по 24 июня на 10 разных площадках. Откроет Дягилевский фестиваль премьера драматической оратории «Жанна на костре». Специально для неё из Франции привезли уникальный музыкальный инструмент, который называется Волны Мартыно. Это прародитель синтезатора был сконструирован в 1920-х годах во Франции и представляет он собой семи октавную клавиатуру фортепьянного типа, а также нить с кольцом.