Не спать: Дягилевский фестиваль начинается
В Перми стартует Дягилевский фестиваль. В этом году он имеет слоган «Не спать». Фестиваль пройдет с 14 по 24 июня на 10 разных площадках. Откроет Дягилевский фестиваль премьера драматической оратории «Жанна на костре». Специально для неё из Франции привезли уникальный музыкальный инструмент, который называется Волны Мартыно. Это прародитель синтезатора был сконструирован в 1920-х годах во Франции и представляет он собой семи октавную клавиатуру фортепьянного типа, а также нить с кольцом.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
У «Амкара» отозвали лицензию
Прогноз не помеха: В Перми открылся купальный сезон
День города: До 300-летия Перми остается 5 лет
Коммунальный мост пока не закрыли
Болеем за наших!
Микрорайон Новобродовский попал в клип звезды
Гимназисты тоже любят футбол
«Восточные ворота» Перми открыли
Небеса обетованные: Кунгур в ожидании «Небесной ярмарки»
Предупреждение недели: Лоси!
Добавить комментарий: