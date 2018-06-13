Предупреждение недели: Лоси!

Осторожно! Лоси! Информация от автоинспекторов: с начала года в Прикамье сохатые были участниками дорожно-транспортных происшествий 11 раз. Вроде бы немного, если брать во внимание расчеты зоологов. По их данным, на территории края живет тысяч сорок лосей. С другой стороны, опасность в июне возрастает многократно. Животные мигрируют к местам летнего обитания. Поэтому всем, кто за рулем, традиционный совет: предельная осторожность за городом. На всякий случай не грех проверить, как машина справляется с «лосиным тестом». Для тех, кто не знает, это резкий объезд неожиданного препятствия.