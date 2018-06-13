Небеса обетованные: Кунгур в ожидании «Небесной ярмарки»
Воздушные шары, световое шоу и звезды эстрады. С 30 июня по 7 июля в Кунгуре пройдёт XVII международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2018». Обещаны традиционный «Танец слонов». Это эффектное светомузыкальное представление. Откроет «Ярмарку» концерт группы «Фабрика», а закроет - МакSим. Неделя фестиваля уйдет на то, чтобы провести Кубок России и Кубок Пермского края по воздухоплаванию, Молодежное первенство России и, впервые, Кубок России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан». Для всех желающих традиционно обещана возможность полетать на воздушном шаре. А вот дронам летать нельзя. Запрет в связи с футбольными мировым первенством.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Предупреждение недели: Лоси!
Потепление в Прикамье ожидается ближе к 20 июня
День города-2018: самые яркие моменты
Коммунальный мост. Прямое включение
В Перми погиб молодой мотоциклист
Подарок к Дню города - выставка под открытым небом
«Почётные граждане»: звание обязывает
«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита
Пермь. Новости культуры
В День города концерт длился 10 часов
Добавить комментарий: