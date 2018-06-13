Потепление в Прикамье ожидается ближе к 20 июня
Как сообщают синоптики, 13 июня температура воздуха не поднимется выше +16 градусов, будет идти умеренный дождь, скорость ветра составит 6–11 метров в секунду, но порывы могут достигать 13–18 метров. Похолодание, начавшееся в праздничные выходные, не закончится на этой неделе, поскольку вероятно новое арктическое вторжение. Все эти дни среднесуточная температура была ниже нормы на 6–8 градусов. Начало июня этого года по величине температурной аномалии будет сопоставимо с 2007-м годом. Существенное потепление в Прикамье можно ожидать лишь на следующей неделе - ближе к 20 июня.
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