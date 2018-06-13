День города-2018: самые яркие моменты

Карнавальное шествие по улице Ленина, большой концерт певицы Елки и праздничный салют. Но самое главное - солнечная погода. В Перми накануне отметили день города, 295 лет.

Точное время до 300-летия Перми показывают часы - новый арт-объект в сквере Татищева. 295-летие - словно репетиция перед большой датой.

Добрая традиция начинать праздник с открытия звезд на Аллее Доблести и Славы. В этом году Пятиконечными символами отметили 75-летие создания Молотовской танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. На Аллее Труда - появилась плита в честь первых железнодорожных мастерских на Урале. На Аллее Славы увековечены фамилии наших земляков - первого ректора классического университета Константина Покровского, поэта-фронтовика Николая Домовитова и академика Евгения Вагнера.

Продолжилось празднование карнавальным шествием «Пермское яркое», участники которого начали свое движение от ЦУМа и прошли по улице Ленина до Театра-Театра.

Первой по традиции на улице Ленина появляется коробка "Пермское Яркое". И главный символ юбилея - 295 лет Перми, «Без пяти 300».

В этом году в карнавале участвуют не только артисты, но и все жители города. «Пермь чудесная» - эту коробку создали люди, которые способны творить настоящие чудеса – спасать жизни детей со смертельно опасными заболеваниями.

Но наш город не только яркий, чудесный, он еще и гостеприимный. В подтверждение - сборная солянка «танец всех национальностей» в исполнении студентов медакадемии.

Хэдлайнером большого праздничного концерта уже на эспланаде в этом году стала Елка. Ее хитам «Провансу» и «Навсегда» пермяки подпевали хором. От такого теплого приема певица расчувствовалась и призналась, что пермская публика для нее теперь особенная.

И по традиции в юбилейный год праздник завершил фейерверк. Для зрителей оборудовали сразу несколько площадок, где залпы сопровождала музыка. Но, как оказалось на практике, праздничный салют было видно и слышно практически со всех точек именинницы Перми.