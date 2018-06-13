Коммунальный мост. Прямое включение
С сегодняшнего дня вновь должны ограничить движение на Коммунальном мосту в Перми. На время праздников его открывали полностью, сейчас же ремонт снова будут продолжать. Обстановку выяснял Данил Гусельников.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
С сегодняшнего дня вновь должны ограничить движение на Коммунальном мосту в Перми. На время праздников его открывали полностью, сейчас же ремонт снова будут продолжать. Обстановку выяснял Данил Гусельников.
|13.06.2018 в 14:37
|13.06.2018 в 14:15
|13.06.2018 в 13:09
|13.06.2018 в 12:46
|13.06.2018 в 12:25
|13.06.2018 в 11:35
|11.06.2018 в 10:19
|08.06.2018 в 15:21
|08.06.2018 в 08:51
|07.06.2018 в 17:04
Потепление в Прикамье ожидается ближе к 20 июня
День города-2018: самые яркие моменты
Коммунальный мост. Прямое включение
В Перми погиб молодой мотоциклист
Подарок к Дню города - выставка под открытым небом
«Почётные граждане»: звание обязывает
Заработал симкомат с биометрической системой распознавания лиц
«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита
В День города концерт длился 10 часов
Можно ли отдыхать на пермских пляжах?
Кульминацией Дня города стало карнавальное шествие
На пермской Аллее Доблести и Славы появились новые звезды
В Перми возобновляются работы на Коммунальном мосту
«Щит России»: в Пермь – за победами и идеями
Фестиваль Кабалевского исполняет мечты
Как Пермь отметит День России и День города
В Перми пройдет Фестиваль водных фонариков
Инспекторы ГИБДД поймали браконьера
«Ночь в архиве» посвятили автомобилям
Прочитал сам – передай другому: Детский буккроссинг в Перми
Как пермяки отметили Всемирный день вязания
Чем удивлял пермяков Красноярский театр кукол
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми погиб молодой мотоциклист
Подарок к Дню города - выставка под открытым небом
«Почётные граждане»: звание обязывает
«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита
Пермь. Новости культуры
В День города концерт длился 10 часов
Можно ли отдыхать на пермских пляжах?
Кульминацией Дня города стало карнавальное шествие
Вести Пермь. События недели
На пермской Аллее Доблести и Славы появились новые звезды
Добавить комментарий: