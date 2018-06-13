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← В Перми погиб молодой мотоциклист

День города-2018: самые яркие моменты →

Коммунальный мост. Прямое включение

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мост

С сегодняшнего дня вновь должны ограничить движение на Коммунальном мосту в Перми. На время праздников его открывали полностью, сейчас же ремонт снова будут продолжать. Обстановку выяснял Данил Гусельников.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.06.2018 в 13:09 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми погиб молодой мотоциклист

День города-2018: самые яркие моменты →

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