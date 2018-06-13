В Перми погиб молодой мотоциклист

В Закамске между улицами Волгодонская и Маршала Рыбалко, двигаясь, по словам очевидцев, на скорости 200 километров в час, разбился водитель мотоцикла. Погибший - молодой человек, неделю назад отметивший свое 22-летие. Согласно предварительным данным, байкер не вписался в поворот и врезался в столб. Как пишут в социальных сетях, Дмитрий купил мотоцикл только в начале июня, начал снимать видео и даже открыл свой блог, где выкладывал ролики о своих поездках по городу.