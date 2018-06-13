Подарок к Дню города - выставка под открытым небом
Подарок горожанам к Дню рождения Перми появился к сквере у оперного театра. От заводского поселка к промышленному мегаполису - выставка под открытым небом.
Эта выставка - подарок жителям к 295-летию города от организатора проекта - Пермской городской думы. Экспозиция проходит в рамках третьего городского исторического Форума.
На 24-х стендах представлены планы города в разные годы, а на другой стороне - выдающиеся люди, которые внесли огромный вклад в развитие промышленности Пермского края.
Почему, отправляясь посмотреть на выставку, обязательно надо взять с собой смартфон - расскажет Светлана Бельская.
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