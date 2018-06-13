«Почётные граждане»: звание обязывает

В субботу в пермской мэрии представили двух новых почетных граждан краевой столицы.

Даже будучи на пенсии Леонид Заборских не перестает навещать коллег. Многие из работающих энергетиков его ученики. Вот и сегодня заслуженный руководитель «Пермских тепловых сетей», обменявшись короткими приветствиями, все больше интересуется состоянием дел технических.

Леонид Филиппович стоял у истоков системы теплофикации Перми и края. При его участии были заложены основы первого на Западном Урале теплоснабжающего предприятия, сформированы пять эксплуатационных сетевых районов, созданы диспетчерская и аварийно-ремонтные службы.

Этот зал заседания городской администрации энергетику знаком хорошо - десятки раз Леонид Филиппович докладывал здесь о состоянии пермских теплосетей. Но сегодня повод для визита куда более торжественный.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Два новых почетных гражданина Перми сегодня принимают участие в нашей встрече: Леонид Филиппович Заборских и Владимир Иванович Ломаев - 19 лет он возглавляет "Машиностроитель"

Встреча с почетными гражданами Перми накануне празднования Дня города уже стала традиционной.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Вы все представители совершенно разных отраслей, разных профессий, но вы развивались вместе с нашим городом. Ваши коллективы, ваши организации участвовали в становлении и развитии Перми".

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что город взял хороший темп в вопросах ремонта дорог, строительства новых школ, развиваются и общественные пространства – пожалуй, самый масштабный проект - реконструкция эспланады.

После встреча перешла в формат обсуждения предстоящих праздничных мероприятиях. Почетных граждан пригласили принять в них участие. Новинки этого года - установка часов обратного отсчета к 300-летию Перми и юбилейный фейерверк.

