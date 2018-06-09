Баскетбольный турнир «Кубок Победы» посетит особый гость

Самый титулованный баскетболист России Тимофей Мозгов станет фронтменом международного турнира «Кубок Победы» в Перми. Во второй раз чемпион NBA проведёт фото- и автограф сессии, станет почётным гостем финальных матчей, а также VIP-игры. Причём сделает это по собственной инициативе - так ему нравится атмосфера баскетбольных праздников в Перми, с которой впервые познакомился на матче с участием сборной России. Стартует Кубок Победы 10 июня в СК «Победа». Гвоздь праздничной программы гала-матч с участием звёзд пермского баскетбола, спортивных функционеров, представителей краевой и городской администрации состоится 11 июня в 16.30. На все игры, а также автограф- и фотосессию Тимофея Мозгова вход свободный.

Валерий Дайнеко, директор СДЮСШОР «Олимпиец»: "Это заминочный турнир, т.е. прошёл сезон, он получился достаточно неплохим для нас. Мы выступаем командой 2004 года. Знаю, что команды из других городов приезжают и третьим, и четвертым, мы специально не стали усиливаться. Для популяризации баскетбола именно в городе Перми, это хороший турнир. Посмотреть будущее, что стоит за этими ребятами".

Стартовав в статусе всероссийского в прошлом году, в этом - Кубок Победы приобрёл статус международного. К сверстникам, юношам 13-14 лет, присоединится команда из Казахстана. За кубковый трофей также посоревнуются баскетбольные сборные из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ижевска, Перми, и Пермского края. 10 июня команды сыграют в группах. 11 числа в 12.00 часов состоится встреча за третье место, далее - финал.