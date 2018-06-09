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Чем удивлял пермяков Красноярский театр кукол
В Пермь на гастроли приехал Красноярский театр кукол. Сибирские артисты привезли 4 спектакля для детей младшего и старшего возрастов, а также для взрослой аудитории.
Приключения в семье медвежонка Рим-Тим-Ти начинаются тогда, когда мама-медведица уезжает отдыхать в дальние края. Косолапому папе теперь нужно готовить обед и поддерживать порядок в доме, только вот у него это никак не выходит. И пришлось Рим-Тим-Ти в срочном порядке становиться самостоятельным. Медвежонок отправился к курице за свежими яйцами.
Спектакль про медвежонка Рим-Тим-Ти в Красноярском театре кукол 14 лет назад поставил Дмитрий Вихрецкий - нынешний художественный руководитель Пермского театра кукол. Сказка до сих пор живет в репертуаре и, по словам актеров, очень нравится маленьким зрителям. С ней они путешествуют по всей России.
Татьяна Сёмкина, актриса Красноярского краевого театра кукол: "Судя по реакции, вашим мы тоже нравимся. Спектакль учит дружбе, взаимовыручке, понимании, он легкий, он веселый, с юмором".
В гастрольной афише и гордость Красноярского театра - спектакль «Иван Царевич и Серый волк», сделанный в технике китайского театра теней. Современные световые эффекты создают совершенно новое восприятие старой доброй русской сказки. На экране двигаются цветовые тени, звучит музыка, оживают персонажи и события.
Также сибирские артисты покажут спектакль для детей до трех лет - «Мой волшебный носок» и постановку по мотивам произведений Даниила Хармса для взрослой аудитории. Пока красноярцы хозяйничают на пермской сцене, их коллеги - актеры Пермского театра кукол покоряют берега Енисея.
Алексей Беляев, актер Красноярского театра кукол: "Нам в этом плане повезло больше, чем нашим коллегам пермякам. У нас нет своего помещения, мы живем в жилом доме на первом этаже. И когда приезжаешь в большие города, это просто сказка - большие гримерки, большая сцена, есть где развернуться".
Обменные выступления коллективов проходят в рамках федерального проекта «Большие гастроли» и продлятся до 9 июня.
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