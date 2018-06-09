Лесные пожарные Прикамья состязались за звание лучшего

Лучшего лесного пожарного в Пермском крае определяли в Черняевском лесу Перми на соревнованиях, это региональный этап всероссийского конкурса 2018 года.

Физическая подготовка - одно из важных качеств лесных пожарных. Поэтому конкурс профессионального мастерства начинается именно с этого этапа. Отжаться от настила 30 раз, пробежать 100 метров с 20-килограммовым огнетушителем, а потом еще и подтянуться. Но к таким нагрузкам ребята привыкли.

Георгий Роганин, инструктор парашютно-пожарной группы (г.Ныроб): "Приходится работать в тяжелых условиях, в лесу. Переносить большие тяжести, переходы, прыгаем с парашютом - его тоже нужно носить. Вообще подготовка важна, конечно".

А дальше проверка теоретических знаний по технике и тактике тушения пожаров, правил оказания первой помощи и лесной пирологии - науке о природе лесных пожаров и их влиянии на окружающую среду.

Самая зрелищная часть состязаний - полоса препятствий. Площадка имитирует ситуации, которые могут возникнуть в лесу во время пожара. Участники преодолевают поваленные и упавшие деревья, распиливают бревна, попадают огнетушителем в цель. За каждую ошибку отнимают время.

На практике в ближайшее время свои навыки применять не придется, говорят специалисты. Обстановка в лесах благоприятная. Но бдительность никто не отменял.

Игорь Киселев, заместитель начальника Пермского СГБУ «Лесопожарного центра»: "Сейчас более-менее обстановка улучшилась. Вышла зеленая трава, лесных пожаров пока нет. Благоприятствует и климат, дожди идут".

Победители получат не только призы, самое главное - у них появится возможность отправиться на Всероссийский этап конкурса в Москве. Время на подготовку есть. Он пройдет в сентябре.