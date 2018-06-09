В Оханске полицейские спасли на пожаре семью
В Оханске сотрудники местного отдела полиции спасли на пожаре семью из четырех человек. Возгорание произошло в жилом доме на улице Куйбышева. Старший сержант Роман Маркин и Сергей Томилин во время патрулирования увидели над жилыми домами густой дым. Когда подошли к месту ЧП, увидели, что горят дворовые постройки, и огонь уже перекинулся на деревянный двухэтажный дом. Тогда полицейские, не раздумывая, разбудили жильцов и организовали их эвакуацию. Из горящего дома Роман Маркин и Сергей Томилин вывели четверых людей, среди них была женщина с ограниченными возможностями здоровья.
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