Пермь. Вести Спорт

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-Самый титулованный баскетболист России Тимофей Мозгов станет фронтменом международного турнира «Кубок Победы» в Перми. Во второй раз чемпион NBA проведёт фото- и автограф сессии, станет почётным гостем финальных матчей, а также VIP-игры. Причём сделает это по собственной инициативе - так ему нравится атмосфера баскетбольных праздников в Перми, с которой впервые познакомился на матче с участием сборной России.

- Возможность стать свидетелем суровых битв сильнейших пейнтболистов со всей страны, и даже попробовать свои силы, появится у пермяков 10 июня. На базе пейнтбольного клуба «Файтер» пройдут сразу два турнира - этапы Кубка России в зоне Уральского федерального округа и чемпионата серии «Прошар Кап».