Пермь. Новости культуры
Темы выпуска:
- В Пермь на гастроли приехал Красноярский театр кукол. Сибирские артисты привезли 4 спектакля для детей младшего и старшего возраста, а также для взрослой аудитории.
- 4-й день фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» посвящен светлой памяти певца Дмитрия Хворостовского. Дневник первых трех дней фестиваля.
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