«Умный спорт» в школах, дворах и парках

В Перми в действии показали, как работает городской проект «Умный спорт». Система действительно сложная.

Активные ученики школы №79 в этот раз к здоровому образу жизни решили привлечь своих бабушек, дедушек, родителей и младших братишек и сестрёнок.

Согласно интересам, разновозрастных гостей Дня открытых дверей увлекали занятиями на танцполе, тренажёрном и спортзалах. Провели мастер-классы по шахматам, кроссфиту, городкам, поиграли в пионербол, «12 записок» и в другие.

Для жителей Лёвшино старше 55 лет, категория - «Возраст не помеха» - прочитали лекцию о правильных кардионагрузках, напоили фиточаем и провели бодрый ЛФК. В общем, познакомили с факультативами проекта «Умный спорт», реализуемый администрацией Перми, аналогов которому ещё нет в других регионах.

Реализуют проект «Умный спорт» по трём моделям. Первая «Школа спорта» - активно используется инфраструктура образовательных учреждений. Вторая модель «Спортивный двор» - аналогичные занятия под руководством опытных инструкторов на дворовых площадках. Треть «Спорт в городе» - мероприятия на общественных пространствах: парках, скверах, эспланаде, набережной.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми: "Сегодня уже объявлен конкурс среди некоммерческих организаций, которые работают в сфере спорта. Мы с ними встречались, приглашали участвовать в этом конкурсе. И те, кто победит, уже с июля месяца смогут разместиться на этих площадках и начать бесплатно предлагать населению различные занятия".

Модель «Школа спорта» уже активно работает в 7 учебных заведениях города, в том числе школе дизайна «Точка» и «Мастерград». Каждый из них презентовал свою программу: от показательных выступлений до мастер-классов.

Кирилл Переводчиков, ученик школы №79, участник «Умный спорт»:

- У нас в школе есть баскетбол, волейбол, я хожу на баскетбол, мне нравится. У нас в неделю три раза тренировки. Мы

Узнавать расписание занятий, а также записываться на них, можно на портале умный-спорт.рф.

Попробовав свои силы один раз на таком мастер-классе, захотеть прийти в спортзал ещё и ещё раз. В этом и заключается сверхзадача проекта «Умный спорт» - вовлечь взрослое население в регулярное занятие спортом.