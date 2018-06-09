В Пермь съехались набираться опыта законодатели со всего ПФО
В Пермь съехались набираться местного опыта законодатели со всего Приволжского округа. Так получилось, что главным образом внимание делегатов было приковано к медицине, но не только.
Даже очередь из пяти человек у стойки регистрации в Кишерсткой районной больнице для руководителя ситуационного центра Екатерины Хайминой - уже проблема. Об этом сразу сообщают главному врачу медицинского учреждения.
Екатерина Хаймина, руководитель ситуационного центра ГКУЗ Пермского края «Медицинский информационно-аналитический центр»:
- Очередь в регистратуру в утренние часы составляла до 20-30 человек. Сейчас этого нет, можно записаться как дистанционно, так и появилась новая должность - администратор холла.
Вся оперативная информация о деятельности более чем 100 медицинских учреждений Пермского края стекается в Пермский ситуационный центр. Скажем, в городской клинической больнице № 6 перед стойкой регистрации сейчас 7 человек, один из них врач-консультант.
Уникальный опыт изучали на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти Приволжского федерального округа. Законодатели 14 территории знакомились с пермским опытом в сфере реализации проекта «Новая поликлиника».
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Начат большой проект под руководством губернатора Пермского края. Мы находимся в начале пути. Наша задача - обеспечить принятием соответствующих нормативных документов это движение".
После пленарного заседания - визит в детскую поликлинику города Перми. Здесь законодателям показали, как работает система, и почему в коридорах одного из самых востребованных лечебных учреждений нет очереди.
Валерий Филимонов, председатель Государственного совета Чувашской Республики: "Сегодня без очереди зашли в кабинет. Сегодня все дети, которые пришли, они уже получили медицинскую помощь. Это надо практиковать".
Кроме медицины, законодатели обсудили проблемы кадетского образования. В Приволжском федеральном округе сегодня 3 суворовских военных училища. 24 кадетских корпуса и более 1,5 тысяч классов. Проблема №1 - недостаток законодательной базы.
Игорь Паньшин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО: "Нормативно-правовая база кадетских корпусов, которые содержатся субъектами РФ, отработана не до конца. И слова благодарности сегодняшней Ассоциации, она все наши предложения поддержала. И мы выходим с законодательной инициативой уже наверх".
Все решения, которые принимаются во время работы Ассоциации законодательных органов Приволжского федерального округа, становятся основой для совершенствования федеральных законов.
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