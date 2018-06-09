Телевидение - болезнь на всю жизнь

60 лет назад началась история пермского телевидения.

В стенах пермского телевидения Галина Малиновская не была несколько лет. Сегодня здесь самое современное оборудование и всё по-другому. Но бывших режиссёров не бывает, и уже через пару минут вместе с коллегой Валерием Подаруевым почётная гостья записывает выпуск новостей спорта. Ну, и куда без шуток - смешные случаи были всегда.

Галина Малиновская, ветеран телевидения: "Ведущий - фамилия его была Дрозд. А гости приглашённые были Воробей и Сорока. А там стоит хохот невероятный. «У тебя птичий базар что ли?».

Имея высшее актёрское образование, Галина Малиновская пришла на телевидение, как думала тогда, ненадолго - для заработка. В итоге более 30 лет выстраивала кадр, создавала программы и... влюбилась в эту работу.

Галина Малиновская, ветеран телевидения: "Это как актёры - чем больше ты работаешь, чем больше тебе дают, тем больше человек работает и при этом он доволен. Телевидение - это такая зараза. Болезнь на всю жизнь".

В Перми история этой болезни началась 8 июня 1958 года. Вещание длилось 5 часов и 20 минут. Тех кадров не сохранилось, зато есть запись «Голубого огонька» 60-х годов, который транслировался в том числе в Москве. Сегодня - новые проекты и новые достижения.

Игорь Южанинов, директор филиала ВГТРК ГТРК «Пермь»: "Сегодня благодаря развитию цифрового телевидения у каждого жителя Пермского края есть возможность в хорошем цифровом качестве увидеть 20 программ. И думаю, что это только начало".

Через 60 лет в эфир выходим вместо двух раз в неделю более 10 раз в день. На смену кассетам пришли флешки, а камеры стали более компактными. Неизменным остаётся главное оружие - микрофон. И до сих пор хороший сюжет не получится без творческой задумки и живого общения.

Правда, не всегда всё выходит так, как задумали корреспонденты и ведущие.

Пробовать всё на себе журналистов не пугает, а напротив, - привлекает всё больше. И это замечают не только зрители.

Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Мы готовы ребят везде с собой брать. И уже в этом году представили несколько человек к награде".

Праздновать юбилей телевизионщики будут осенью - 16 ноября - вторая юбилейная дата. 60 лет назад был образован областной комитет по телевидению и радиовещанию. А пока журналисты продолжают работу. Новости появляются даже на территории телекомпании, а значит, всегда есть о чём рассказать зрителю.