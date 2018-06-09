В Перми открыли памятник Георгию Буркову
В Перми состоялось долгожданное открытие памятника актеру Георгию Буркову. На днях ему исполнилось бы 85 лет.
Покровы сняты, гадать больше не нужно. Георгий Бурков в бронзе. Нога на ногу, с книжкой в руке в самом центре современного жилого комплекса.
Алексей Залазаев, скульптор: "Эта нервно ломаная фактура говорит о том, что он в любой момент может встать".
Это первый в России памятник знаменитому советскому актеру. Открытие приурочили к 85-летию со дня рождения Георгия Буркова. Помимо первых лиц края и города, застройщик квартала - группа компаний «КОРТРОС», именно они предложили увековечить память заслуженного артиста и взять на себя все расходы.
На праздник пришел двоюродный племянник Антон Гогалев. Хоть и не застал знаменитого дядю при жизни, зато вдумчиво читал дневники Георгия Ивановича.
Антон Гогалев, двоюродный племянник Георгия Буркова: "Мы переиздали книгу дневников Георгия Ивановича, где он в течение всей жизни фиксировал события".
Георгий Бурков родился в Перми в 1933 году. Учился на юридическом факультете Пермского университета и в вечерней студии при Пермском драматическом театре.
Улица Уральская, цирк, дом №111. Здесь жила семья Бурковых, на фасаде здесь установлена мемориальная доска, посвященная «гражданам достойным славных традиций Мотовилихи Георгию Буркову и его папе Ивану Григорьевичу». Он, кстати, всю жизнь трудился на Мотовилихинских заводах.
Первую значимую роль Георгий Бурков получил в 1967 году в комедии «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова. После этого сыграл и в других фильмах талантливого режиссера.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Я бы хотел добавить безумно любимый моей семьей фильм «Печки-лавочки», где они сыграли превосходную роль с вместе Василием Шукшиным. Два настоящих русских человека".
И в «Иронии судьбы» и в «Зигзаге удаче» с Георгием Бурковым снялась Валентина Талызина, она тоже приехала на открытие памятника.
Валентина Талызина, народная артистка РСФСР: "А он всё время был пермским, он был из провинции, как Евстигнеев, как я".
А ещё скульптура - это подарок к 295-летию города Перми.
Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Мы радуемся и гордимся нашим земляком, тому, что именно наш город дал такого великого актера".
Хоть и дали Георгию Буркову заслуженного, он для многих остаётся именно народным актером. Он и сегодня составит компанию любому, кто придет в будущий парк.
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