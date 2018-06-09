«Восточные ворота» Перми закроют на сутки

В воскресенье, 10 июня, в 14.00 часа строители перекроют движение по улице Героев Хасана в районе Липовой горы. Там, где строится новая эстакада Транссиба и расширяется дорога. Пустят вновь машины только в понедельник около 16.00 часов. То есть больше суток будут закрыты "восточные ворота".