«Восточные ворота» Перми закроют на сутки

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Героев Хасана

В воскресенье, 10 июня, в 14.00 часа строители перекроют движение по улице Героев Хасана в районе Липовой горы. Там, где строится новая эстакада Транссиба и расширяется дорога. Пустят вновь машины только в понедельник около 16.00 часов. То есть больше суток будут закрыты "восточные ворота". 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.06.2018 в 09:55 в рубрике - Вести Пермь

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