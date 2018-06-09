«Восточные ворота» Перми закроют на сутки
В воскресенье, 10 июня, в 14.00 часа строители перекроют движение по улице Героев Хасана в районе Липовой горы. Там, где строится новая эстакада Транссиба и расширяется дорога. Пустят вновь машины только в понедельник около 16.00 часов. То есть больше суток будут закрыты "восточные ворота".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
9 и 11 июня в центре Перми перекроют движение
Владимир Спиваков выступит на новой эспланаде в 2019 году
Телевидение Прикамья празднует шестидесятый день рождения
Хиты живописи на кончиках пальцев
В Пермь на гастроли приехал Красноярский театр кукол
8 автомобилей столкнулись на Красавинском мосту
«Ляллен» закрыл театральный сезон
Пермь принимала Первенство России по скалолазанию
Владимир Спиваков: «С пермской публикой мы в ожидании друг друга»
Пермскому телевидению исполнилось 60 лет
Добавить комментарий: