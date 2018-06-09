9 и 11 июня в центре Перми перекроют движение

9 июня весь день на улице Окулова в Перми, в районе бывшего ВКИУ, будет проходить репетиция карнавального шествия, которое пройдет в день празднования дня рождения города. Так что там будет остановлено полностью автомобильное движение, да и пешеходное будет затруднено. В понедельник днем репетиция повторится, но уже на улице Ленина. Там перекроют движение от Крисанова до Борчанинова с 10.30 до 15.30.