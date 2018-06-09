Владимир Спиваков выступит на новой эспланаде в 2019 году

Через год Владимир Спиваков со своим оркестром для пермяков сыграет под открытым небом. Сегодня он принял предложение губернатора Пермского края Максима Решетникова провести 10-й юбилейный фестиваль в 2019 году на обновленной эспланаде, проект которой глава региона показал маэстро.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "У вас давние теплые чувства к городу, а у города к Вам, поэтому все так сложилось".

Главная идея проекта новой эспланады - максимально сохранить пространство площади. Ее окружат искусственными холмами, на которых будут высажены разнообразные растения. Здесь же появятся подвижные скамейки, смотровая площадка, амфитеатр и светомузыкальный фонтан. Владимиру Спивакову проект понравился. Маэстро гостит в Перми в связи с 9-м Всероссийским фестивалем «Спиваков приглашает», закрытие которого состоится уже завтра.

Владимир Спиваков, художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России, Народный артист СССР: "Я, когда вижу что-то хорошее, исходящее от правительства, я примыкаю. Когда я увидел вот этот весь план, тем более что 10-летие фестиваля - я 10 лет отдал вашему городу. У меня есть такое предложение - сделать нечто особое на открытии, и это особое для всех!".