Телевидение Прикамья празднует шестидесятый день рождения
Телевидение Прикамья празднует свой шестидесятый день рождения. Именно 8 июня 1958 года в эфир вышли первые черно-белые передачи. Впрочем, строительство телецентра началось двумя годами ранее. Причем, в районе современной улицы Технической, где сегодня дислоцируется и телевидение, редакция ежедневной программы "Вести-Пермь", несколько радиостанций и онлайн-издание "Т7-Информ", в то время располагался аэродром. Но поскольку место для телебашни было идеальным, взлетные полосы решено было перенести на Бахаревку. Изначально программы транслировались на Пермь и ближайшую округу. Постепенно количество населенных пунктов, где можно было увидеть пермских ведущих, увеличивалось.Сотрудники Пермского ТВ, а вместе с ними и зрители, становились свидетелями исторических событий. На старой пленке до сих пор хранятся, например, кадры поисков космонавта Леонова, приземлившегося в Прикамье в 1965 году. Или первого «Голубого огонька» - в 1966 его готовили и снимали в Перми, а потом показали на весь Советский Союз.
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