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Хиты живописи на кончиках пальцев
В Пермской художественной галерее открылась выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Это первая в России передвижная выставка из ГМИИ им. А. С. Пушкина. Тактильные экспонаты для выставки созданы по технологии объемной многослойной печати в Национальном музее Прадо (Испания).
Семь необычных картин привезли из Москвы в Пермь. Эти работы известны всем ещё со школьной доски. Это хиты изобразительного искусства. Среди них «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «А ты ревнуешь?» Поля Гогена, и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо. Теперь прикоснуться к искусству можно не на словах, а на деле.
Тактильные экспонаты для выставки созданы по инновационной технологии объемной многослойной печати в Национальном музее Прадо (Испания). Фотографии оригиналов картин обработаны особым способом, а для каждого элемента подобрана индивидуальная текстура. Например, одежда персонажа на ощупь воспринимается именно как ткань. Границы предметов чётко обозначены с помощью послойного нанесения материала.
Ольга Морозова, Представитель ГМИИ им. Пушкина: "Не всегда размер картины соответствуют подлиннику, например, у Сандро Боттичелли эти две доски совсем маленькие".
Есть в экспозиции одна особенная картина «Натюрморт с персиками» голландского художника эпохи барокко Виллема Ван Алста. Её оригинал находится в Пермской художественной галереи. После завершения выставки тактильная копия останется в фондах галереи.
Ольга Гусева, ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи: "Работы хорошие, они подходят и для тотально слепых, потому что они рельефно графические, они подходят и для людей с остаточным зрением, потому что у них есть цвет, но технически конечно пока мы этот вопрос решить не можем, как мы покажем яркое солнце, как мы покажем траву, воду, но здесь нам на помощь приходит комментарий именно в аудиогиде".
Кстати, комментаторами в этом случае выступили известный российский актёр и режиссёр Евгений Миронов, а о картине Ван Алста из собрания Пермской галереи рассказывает оперная певица Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова. Эта экспозиция создана специально для слабовидящих и незрячих людей. Но рельефные копии будут интересны и посетителям с хорошим зрением и особенно детям, которым эти шедевры изобразительного искусства трогать разрешено.
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