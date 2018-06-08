Хиты живописи на кончиках пальцев

В Пермской художественной галерее открылась выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Это первая в России передвижная выставка из ГМИИ им. А. С. Пушкина. Тактильные экспонаты для выставки созданы по технологии объемной многослойной печати в Национальном музее Прадо (Испания).

Семь необычных картин привезли из Москвы в Пермь. Эти работы известны всем ещё со школьной доски. Это хиты изобразительного искусства. Среди них «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «А ты ревнуешь?» Поля Гогена, и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо. Теперь прикоснуться к искусству можно не на словах, а на деле.

Тактильные экспонаты для выставки созданы по инновационной технологии объемной многослойной печати в Национальном музее Прадо (Испания). Фотографии оригиналов картин обработаны особым способом, а для каждого элемента подобрана индивидуальная текстура. Например, одежда персонажа на ощупь воспринимается именно как ткань. Границы предметов чётко обозначены с помощью послойного нанесения материала.