В Пермь на гастроли приехал Красноярский театр кукол
В Пермь на гастроли приехал Красноярский театр кукол. Сибирские артисты привезли 4 спектакля для детей младшего и старшего возраста, а также для взрослой аудитории. Накануне на пермской сцене увидели постановку по мотивам произведений Даниила Хармса, а 8 июня - детские сказки «Медвежонок Рим-Тим-Тим», «Мой волшебный носок» и спектакль, сделанный в технике китайского театра теней «Иван Царевич и Серый Волк». Пока красноярцы хозяйничают на пермской сцене, их коллеги - актеры Пермского театра кукол - покоряют берега Енисея. Обменные выступления коллективов проходят в рамках федерального проекта «Большие гастроли» и продлятся до 9 июня.
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