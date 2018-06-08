В Пермь на гастроли приехал Красноярский театр кукол. Сибирские артисты привезли 4 спектакля для детей младшего и старшего возраста, а также для взрослой аудитории. Накануне на пермской сцене увидели постановку по мотивам произведений Даниила Хармса, а 8 июня - детские сказки «Медвежонок Рим-Тим-Тим», «Мой волшебный носок» и спектакль, сделанный в технике китайского театра теней «Иван Царевич и Серый Волк». Пока красноярцы хозяйничают на пермской сцене, их коллеги - актеры Пермского театра кукол - покоряют берега Енисея. Обменные выступления коллективов проходят в рамках федерального проекта «Большие гастроли» и продлятся до 9 июня.