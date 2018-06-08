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В Пермь на гастроли приехал Красноярский театр кукол →

8 автомобилей столкнулись на Красавинском мосту

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авария

Крупное ДТП накануне вечером практически парализовало движение на Красавинском мосту. Большегруз врезался в легковой автомобиль. Машина превратилась в груду искареженного металла. От удара ее отбросило на другие автомобили.  Всего в аварии пострадало 8 автомобилей. К счастью, никто не погиб. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 08.06.2018 в 16:09 в рубрике - Вести Пермь

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← «Ляллен» закрыл театральный сезон

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