8 автомобилей столкнулись на Красавинском мосту

Крупное ДТП накануне вечером практически парализовало движение на Красавинском мосту. Большегруз врезался в легковой автомобиль. Машина превратилась в груду искареженного металла. От удара ее отбросило на другие автомобили. Всего в аварии пострадало 8 автомобилей. К счастью, никто не погиб. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.