«Ляллен» закрыл театральный сезон

В детском авторском театре танца «Ляллен» закрылся очередной театральный сезон. В этот раз заключительный концерт назывался «С Новым… летом». В программе в основном лучшие старые танцевальные номера, а также новые, музыку и стихи к которым написал сам художественный руководитель Арнольд Райник. Главным принципом этого коллектива с 25-летний историей является то, чтобы детям здесь было весело и хорошо, но и научить танцевать, конечно, каждого, кто пришёл сюда.

Арнольд Райник, художественный руководитель авторского театра «Ляллен»: "Дети должны танцевать детское. Дети должны танцевать оптимистичное. Они должны радоваться. И тот оптимизм, который в них мы сейчас заложим, на сцене в том числе, им с этим жить. Они с этим будут жить дальше и воспоминания этого будут, может быть, помогать им, когда начнутся настоящие проблемы".

Арнольд Райник, пожалуй, единственный балетмейстер, который пишет стихи, музыку, а потом ещё и ставит танцы на свои же произведения, причём, как правило, детям больше всего нравятся именно эти номера. А слова детских песен запоминаются мгновенно.