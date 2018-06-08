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Пермь принимала Первенство России по скалолазанию
Юные скалолазы Пермского края стали призерами командного зачета Первенства России. На скалодроме в спорткомплексе Сухарева подростки 10-13 лет соревновались в скорости, трудности и боулдеринге.
5 минут на то, чтобы взять очередной Рубикон. На языке скалолазов - сектор «Топ». Не участвующие в забеге спортсмены в это время послушно сидят на стульях. Спиной к скале.
Елена Кобелева, вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Пермского края: "Им ни в коем случае нельзя общаться со зрительской зоной. Чтобы никто им ни маякнул, ни дай Бог, ничего не показал".
За «маячки» со зрителями можно и дисквалификацию заработать. А вот между собой коллегам-соперникам общаться можно.
Екатерина Селиванова, финалистка Первенства России по скалолазанию: "Было тяжело, много стресса, но понравились трассы, было интересно".
Пермскому скалодрому, одному из лучших в стране, доверили Первенство в старшей возрастной группе 10-13 лет. 5 дней альпинисты из 35 регионов страны состязались в скорости, трудности и боулдеринге.
Евгений Чернышёв, президент федерации альпинизма и скалолазания Пермского края: "312 спортсменов - это очень хорошее представительство. В скорости, надо сказать, команда Пермского края заняла 3-е место командное. Поэтому мы довольны, рады и гордимся".
Завершал соревновательную программу экстремальный боулдеринг - набор коротких, но сложнейших трасс, брать которые спортсменам приходится без страховки и верёвок; не единожды падать, к счастью, в условиях стартов - на маты.
Условия для всех участников равные, а это значит, что каждую из шести дорожек боулдеринга они видят впервые. Готовилась трасса ночью, всё держалось в страшном секрете.
После того, как в 2016 году в олимпийскую семью была введена дисциплина многоборье, спортсмены стремятся стать универсалами.
Леонтий Бобков, победитель Первенства России по скалолазанию: "Скорость, поставил свой личный рекорд на этих соревнованиях 10,49. В итоге, выиграл. А боулдеринг очень понравились трассы хорошие, прыжки, равновесия. Всё очень хорошо, весь скалодром тоже очень хороший.
Напоминающее муравейник, сообщество эмоциональных и амбициозных юниоров-скалолазов в следующий раз соберется в ноябре в Тюмени.
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