Владимир Спиваков: «С пермской публикой мы в ожидании друг друга»

«Владимир Спиваков приглашает!». В Перми состоялся необычный концерт Национального филармонического оркестра России. Сольные партии в нем сыграли дети – юные дарования со всей страны.

В первый день фестиваля звучит Иоганнес Брамс, концерт для скрипки с оркестром. Это единственный скрипичный концерт немецкого композитора. За пультом маэстро Спиваков, а роль первой скрипки отведена венгерской скрипачке Агнеш Лангер. Это юное дарование - обладательница почти всех призовых мест на международных конкурсах. Сегодня Агнеш исполняет невероятно сложное музыкальное произведение. И это доказывают струны на скрипке 18-го века, на которой Агнеш играла в этот вечер. Почти в конце они не выдерживают и лопаются прямо на сцене.

Агнеш Лангер, музыкант (скрипка): "Сначала я даже не поняла, что произошло. Я долго пыталась понять, что вообще случилось. Потом я поняла, что у меня лопнула струна. И я очень быстро воспользовалась скрипкой концертмейстера оркестра. И очень здорово, что это произошло на последней странице произведения, а не на первой".

Александра Довгань - самая молодая солистка, с которой в этом году выступает маэстро. Ей всего 10. Но её виртуозной игре на фортепиано позавидовали бы многие взрослые. Она сыграла для пермяков Концерт для фортепиано с оркестром Феликса Мендельсона.

Александра Довгань, музыкант (фортепиано): "В данный момент я играла Мендельсона. Любимее Мендельсона у меня никого нет. Вдруг я перехожу на Баха или Шопена, и каждый раз по-разному, и все композиторы мне очень нравятся. Произведение тоже каждое по-своему".

Выступления с юными дарованиями - это лишь первая часть всех запланированных концертов. Пермяков ещё ждут прославленные музыканты и певцы современности Василий Ладюк, Кирилл Солдатов и Андрей Михайловский. В афише фестиваля значатся музыкальные шедевры XVIII-ХХ столетий, от Моцарта до Шостаковича.

Владимир Спиваков, народный артист СССР: "Я очень доволен, потому что складываются необыкновенно тёплые отношения с публикой. И мы в ожидании друг друга. А это всегда очень приятно и важно. Знать артисту, что его ждут – это самое главное".

Еще одна особенность фестиваля - для тех, кто не успел купить билеты в большой зал, в малом Органном зале и на официальном сайте Пермской филармонии идет прямая трансляция концертов, где, кстати, можно увидеть лицо маэстро во время исполнения того или иного музыкального произведения.