Пермскому телевидению исполнилось 60 лет
8 июня Пермскому телевидению исполняется 60 лет. О славной истории и сегодняшнем дне Пермского ТВ расскажет Валерий Георгиевич Сергеев, советник регионального департамента ВГТРК.
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8 июня Пермскому телевидению исполняется 60 лет. О славной истории и сегодняшнем дне Пермского ТВ расскажет Валерий Георгиевич Сергеев, советник регионального департамента ВГТРК.
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Пермские связисты вернулись из двухдневного автопробега
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