← Большие учения: Пермские лесничие готовятся к периоду лесных пожаров
Пермь. Новости культуры
Темы выпуска:
- В Пермской художественной галерее открылась выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Это первая в России передвижная выставка из ГМИИ им. А. С. Пушкина. Тактильные экспонаты для выставки созданы по технологии объемной многослойной печати в Национальном музее Прадо (Испания).
- В театре "Балет Евгения Панфилова" готовится новая постановка. Хореограф Алексей Расторгуев создаёт балет под названием "Паноптикум". В основу него положены рассказы Ивана Тургенева, которые балетмейстер советует почитать, перед тем как прийти на премьеру. Что это за произведения и почему Алексей выбрал именно их, он рассказал своём интервью.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Большие учения: Пермские лесничие готовятся к периоду лесных пожаров
На чем нас возят: В Перми прошел рейд «Автобус»
Это поджог: В Усольском районе сгорел ФАП
Пермские связисты вернулись из двухдневного автопробега
По дороге с облаками: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»
Карнавал, Ёлка и фейерверк: День города близко!
В Перми опечатан «Изумруд»
«Амкару» выдана лицензия на следующий сезон
Стартовала продажа билетов на решающий матч
PERMM представляет: «Точка на горизонте»
Добавить комментарий: