Пермь. Новости культуры

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- В Пермской художественной галерее открылась выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Это первая в России передвижная выставка из ГМИИ им. А. С. Пушкина. Тактильные экспонаты для выставки созданы по технологии объемной многослойной печати в Национальном музее Прадо (Испания).

- В театре "Балет Евгения Панфилова" готовится новая постановка. Хореограф Алексей Расторгуев создаёт балет под названием "Паноптикум". В основу него положены рассказы Ивана Тургенева, которые балетмейстер советует почитать, перед тем как прийти на премьеру. Что это за произведения и почему Алексей выбрал именно их, он рассказал своём интервью.