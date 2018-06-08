Пермь. Новости культуры

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В Пермской художественной галерее открылась выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Это первая в России передвижная выставка из ГМИИ им. А. С. Пушкина. Тактильные экспонаты для выставки созданы по технологии объемной многослойной печати в Национальном музее Прадо (Испания). 

- В театре "Балет Евгения Панфилова" готовится новая постановка. Хореограф Алексей Расторгуев создаёт балет под названием "Паноптикум". В основу него положены рассказы  Ивана Тургенева, которые балетмейстер советует почитать, перед тем как прийти на премьеру. Что это за произведения и почему Алексей выбрал именно их, он рассказал  своём интервью. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 08.06.2018 в 13:04 в рубрике - Вести Пермь

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