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Большие учения: Пермские лесничие готовятся к периоду лесных пожаров

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пожар

Специалисты Пермского городского лесничества на практике отрабатывали меры пожаротушения в лесном массиве. По легенде, отдыхающие оставили в лесу непотушенный костер, огонь быстро распространился на сухую траву и начался пожар. Как действовать в этом случае до и после приезда пожарных расчетов?

Отдыхающие оставили мусор. Он загорелся. Рядом лес, беседки для отдыха и геронтологический центр. Благо, вовремя пламя заметил лесничий, предупредил бригаду и начал первоочередное тушение.

пожар

Огонь большой, поэтому потребовалось вызвать тяжелую технику. Пожарных в данном случае. Их спецсредства должны справиться с любым огнем, даже самым масштабным. В это же время трактор окапывает специализированную, минерализованную полосу вокруг места возгорания.

Подобные учения регулярные. А участники - все спецслужбы города Перми: лесничие, пожарные, медики и спасатели. В случае возникновения реального ЧП, все ответственные должны знать, что делать и кому сообщать, чтобы в конечном итоге ущерб был минимальным.

Лопаты, топоры, гидранты, каски и многое другое. Кроме самих учений, лесохрана сегодня демонстрирует снаряжение. Заметно, что многое из этого абсолютно новое, как оказалось, поступило на вооружение только в этом сезоне. И как признаются лесничие, лучше бы таким же чистым оборудование и оставалось. Это будет означать, что ЧП в этом сезоне минимальное количество.

Сотрудниками пермских лесничеств в прошлом году было зафиксировано четыре загорания в лесах, окружающих столицу Прикамья. Нынче пока только одно. Весна, лето и ранняя осень - традиционно самое опасное время, поэтому обходы своих участков лесничие делают ежедневно, а в выходные и по нескольку раз.

пожар

Николай Бросенко, главный лесничий пермского городского лесничества: "Город Пермь окружен лесами, и СНТ, и дачные и гаражные кооперативы - все приближенные к лесу. Поэтому тут допустить пожара нельзя, категорически. Если вы вышли отдохнуть на природу, на пикник, то возьмите с собой 5-10 литров воды, разожжете костер, потом уберите за собой мусор и потушите костер".

В итоге, сегодняшнее тушение не заняло больше 20 минут. Но это, можно сказать, теория, ведь все службы об учениях были предупреждены. Однако, вероятно, на практике время не должно сильно измениться, ведь теперь все действия отработаны.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.06.2018 в 12:24 в рубрике - Вести Пермь

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