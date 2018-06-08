На чем нас возят: В Перми прошел рейд «Автобус»

В Перми прошел рейд «Автобус». В поле зрения полицейских и сотрудников Ространснадзора попали маршруты с конечной остановкой в микрорайоне Садовый. Здесь проверяли все - от технического состояния машины, необходимых документов до состояния самого водителя, вышедшего на маршрут. Ряд нарушений был выявлен у автобуса № 43.

Алескер Мустафаев, старший государственный инспектор Управления технического надзора отдела ГАИ города Перми: "Установлено, что не работают внешние световые приборы, что является неисправностью, при которой запрещается эксплуатация транспортных средств".

Компанию полицейским в этот раз составили сотрудники городского департамента дорог и транспорта и судебные приставы. На руках у них постановление суда о закрытии незаконного маршрута №98т, следующего от микрорайона Садовый до Ремзавода. Однако сегодня нелегальные автобусы поймать не удалось.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации города Перми: "Перевозчик самостоятельно открывает маршрут и ездит по нему. При этом он дублирует уже существующие маршруты. Получается, что он забирает выручку у легальных маршрутов, при этом он не несет ответственности перед пассажирами, не всегда эти маршруты застрахованы. Пассажиры садятся на свой страх и риск".