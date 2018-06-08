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Это поджог: В Усольском районе сгорел ФАП

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ПОЖАР

Серьезный пожар произошел в поселке Шемейный Усольского района. Там полностью сгорел ФАП. Не осталось даже стен. По словам прибывших на место пожарных, возгорание началось в здании бывшей больницы, к которой ФАП прилегал. Затем огонь перекинулся на сам медпункт, здание которого было деревянным и быстро воспламенилось. Таким образом, площадь пожара составила более 500 кв.м. Причина, по одной из версий спасателей, – поджог. Никто из людей в огне, к счастью, не пострадал. Но это было единственное медучреждение в населенном пункте, где жители могли получить медицинскую помощь. Сейчас 300 человек этого поселка остались со своими проблемами со здоровьем один на один. Правда, как сказал прибывший на место ЧП главврач краевой больницы им. Вагнера Михаил Суханов, к концу лета или началу осени в поселке должен появиться новый фельдшерско-акушерский пункт.

Михаил Суханов, главный врач ГБУЗ «Городская больница имени академика Вагнера»: «Уже определен участок, где он будет построен. Аукционная документация на постройку медпункта в Министерстве здравоохранения Пермского края имеется. К слову, жители поселка не останутся без внимания, медицинская помощь оказываться им будет. Мы сделаем всё возможное".

 

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 08.06.2018 в 10:46 в рубрике - Вести Пермь

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