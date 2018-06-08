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Пермские связисты вернулись из двухдневного автопробега
Пермские связисты благополучно вернулись из двухдневного автопробега. В этом году он прошел уже в 11-й раз. Маршрут был выбран следующий: Пермь - Оса - Чайковский. Обратно через Большую Соснову, Оханск. Конечной точкой в краевой столице, по традиции, стал телецентр ГТРК «Пермь». «Устраним цифровое неравенство. Пермскому краю - широкую полосу» – под таким лозунгом связисты ежегодно отправляются в путь. Главная задача - найти белые пятна на карте региона, где еще нет широкополосного доступа в интернет. Бессменный командир автопробега – Иван Квятковский. За последние 11 лет вместе с коллегами он проехал тысячи километров.
Иван Квятковский, президент региональной общественной организации «Союз операторов связи» Пермского края: "Главы муниципалитетов в первую очередь жаловались на то, что несвоевременно вводятся объекты связи, но с нами был Роскомнадзор, с нами был радиочастотный центр. Они все пункты взяли на контроль. Думаю, что все будет устраняться в самые сжатые сроки№.
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