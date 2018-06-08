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По дороге с облаками: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»
20 экипажей аэростатов и полсотни пилотов сверхлегкой авиации примут участие в международном фестивале воздухоплавания.
О главных событиях рассказали организаторы «Небесной ярмарки», которая стартует в Кунгуре 30 июня и завершится 7 июля. На фестивале спортсмены поборются за Кубок страны по воздухоплавательному спорту, также на кунгурской земле пройдёт Чемпионат России по спорту сверхлёгкой авиации.
Самые зрелищные фрагменты праздника - открытие и закрытие фестиваля, которое уже давно ассоциируется с «танцем слонов». В сумерках светящиеся шары поднимаются и опускаются под музыку. Среди участников будут и японские экипажи, также зрителям представят новый аэростат.
Андрей Вертипрахов, главный организатор фестиваля «Небесная ярмарка»: "У нас есть школа пилотов, единственная в России, где у нас 90 детей занимается. В этом году для нашей школы пилотов, нашей федерации, Пермскому краю наши японские друзья дарят тепловой аэростат. Красивый, дизайн разрабатывали ребята из нашей школы пилотов. С одной стороны атрибутика Японии, с другой стороны – России, дружба народов".
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