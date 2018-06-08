Карнавал, Ёлка и фейерверк: День города близко!

Грядущий день рождения Перми, который отмечается 12 июня, обсудили на заседании регионального правительства. Праздник начнётся уже в полночь в сквере имени Татищева с торжественного открытия арт-объекта «Часы обратного отсчёта», которые будут отсчитывать время до 300-летия города.

Из традиционных событий - закладка памятных плит на Аллее доблести и славы. Появится 5 новых «звёзд», среди них посвящённые академику Евгению Вагнеру, поэту-фронтовику Николаю Домовитову. Большой концерт у Театра-Театра начнётся в 13.00 часов, в 21.00 час на сцену выйдет певица Ёлка. Параллельно будут работать интерактивные площадки. В 23.00 состоится праздничный фейерверк.

Главным событием обещает стать карнавальное шествие, которое будет включать 6 карнавальных коробок. В этом году участники пройдут по центральным улицам в вечернее время.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Учитывая, что это последний день выходной, мы решили перенести важные и интересные события на вечер, чтобы горожане, которые уехали на дачу, вернулись и смогли поучаствовать. Потому что впервые есть возможность непосредственно принять участие. Это не только артисты, которые оформляют карнавал, но и жители Перми могут принять участие в карнавальном шествии. Карнавал интересный, яркий, коробки уже готовы, с ними можно в интернете познакомиться".