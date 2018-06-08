В Перми опечатан «Изумруд»

Неудовлетворительное состояние путей эвакуации и некачественная сигнализация, да и просто незнание персоналом правил пожарной безопасности. В Перми судебные приставы опечатали здание дома быта «Изумруд» в Свердловском районе. До устранения всех замечаний пожарных.

В доме быта «Изумруд» сегодня кипит работа, правда, клиентов здесь нет, и скорее всего, в ближайшее время не будет. Собственники помещений выносят мебель, документы и прочее имущество. Судебные приставы опечатывают помещения.

«Доктор Сан» прием сегодня не ведет. Повесив белый халат в шкаф, Александр Шадрин вместе с другими собственниками освобождает кабинеты.

Александр Шадрин, собственник помещения в ДБ «Изумруд»: "Я считаю, то, что происходит - это просто вредительство! Против всякого здравого смысла! Есть определенные нарушения, их можно устранить, и мы их устраняем!".

Речь идет о противопожарной безопасности. После проверки надзорных органов в Прикамье закрывают сразу 8 торговых центров. «Приостановить деятельность на время» - так звучит официальное решение суда.

Юлия Луц, судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов УФССП России по Пермскому краю: "Сейчас группа судебных приставов закрывает помещения, на данный момент уже опечатано, также мы закрыли «Октябрь», «Бирюсу», сейчас закрываем «Изумруд». Все меры предпринимаются по пожарной безопасности".

Нарушения, говорят в МЧС, везде типичны: неудовлетворительное состояние эвакуационных путей, вопросы к материалам, которыми они отделаны, знание персонала правил пожарной безопасности, некачественная сигнализация.

Руслан Загидуллин, собственник помещения в ДБ «Изумруд»: "Раньше не было проверок, и надо понимать, что эти нормы постепенно ужесточались, потому что здание, когда оно было построено, соответствовало пожарным нормам того времени, не было понимания того, что нужна автоматическая пожарная сигнализация. Пожарные проверки были несколько лет назад, но я не в курсе".

Чуть раньше также приостановили деятельность кинотеатра "Мелодия" и торгового заведения "БУМ" в Березниках. В Перми - развлекательного центра "Октябрь". Запрет на посещения будет действовать до рассмотрения дела в суде по существу. Во всех случаях собственники с закрытием категорически не согласны.

Двери во все помещения «Изумруда» приставы опечатывают. Закрывается и главная дверь. Собственники смогут забрать свои личные вещи в среду с 10.00 часов утра, здесь будут работать приставы.