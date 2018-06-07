«Амкару» выдана лицензия на следующий сезон

Хорошая новость для болельщиков «Амкара» пришла из московского офиса Апелляционного комитета Российского футбольного союза. По итогам заседания пермскому клубу выдана лицензия на следующий сезон. Ряды красно-чёрных, тем временем, существенно поредели. По окончании контракта «Амкар» покинул полузащитник Фелисио Анандо Браун Форбс, вратарь Дмитрий Хомич, а также арендованные: защитник Дмитрий Белоруков, полузащитники Александр Рязанцев и Саид Эззатоллахи и нападающий Аарон Оланаре.