Стартовала продажа билетов на решающий матч сборной России по гандболу 12 июня в Перми. Отборочный к Чемпионату мира 2019 года матч между мужскими командами России и Чехии начнётся в спорткомплексе Сухарева в 16.00 часов. Билеты доступны в городских зрелищных кассах города, их цена от 400 до 1000 рублей. Проведение матча Федерация гандбола России доверила Перми, потому что мы уже дважды принимали матчи такого уровня, а «Пермские медведи» неоднократно участвовали в европейских клубных турнирах и знакомы с требованиями. Для сборной России выход на Чемпионат мира станет первой стадией квалификации на Олимпийские игры 2020 года. Перед сборной поставлена задача отобраться и успешно выступить как на Чемпионате мира 2019 года в Германии и Дании, так и на Олимпиаде.

Денис Степанов, член расширенного состава сборной России по гандболу, игрок ГК «Пермские медведи»: "Сильные стороны нашей сборной: всё равно много игроков выступает в Лиге Чемпионов, и часть играла в Финале четырех, они очень опытные и, я думаю, наша команда может дать любой команде Европы бой. И результат они покажут здесь. Надеюсь, они выиграют эту игру".

Встреча в Перми - ответная, после игры в чешском городе Пльзень 8 июня, и имеет принципиальное значение, так как команда-победитель проходит в финальную стадию Чемпионата мира. Под руководством олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова россияне одержали 6 побед в 6 матчах группового турнира. Ранее наша команда неоднократно становилась призером европейских и мировых чемпионатов и Олимпийских игр. В то же время, хорошо укомплектованная сборная Чехии сенсационно заняла 6-е место на последнем Чемпионате Европы в Хорватии, обыграв по ходу турнира, в том числе и олимпийских чемпионов 2016 года - сборную Дании, и является весьма опасным соперником.

Алексей Никифоров, председатель федерации гандбола Пермского края: "Пришла молодёжь, 20-летние ребята поменялся тренерский состав, поменялось видение игры. В принципе, шансы, конечно, равны, и там, и там. Как получится, будем надеяться. По большому счёту, права на ошибку у сборной в этом сезоне нет".