PERMM представляет: «Точка на горизонте»
В музее современного искусства PERMM открылась выставка Петра Белого "Точка на горизонте". Петр Белый – петербургский художник, лауреат престижных премий в сфере искусства, в том числе премии Сергея Курёхина. Художник работает с инсталляцией, живописью, современной скульптурой. Материалы произведений Петра Белого всегда обладают некоторой памятью о прошлом: дерево из старых построек, кровельная жесть, бывшая в употреблении, утварь, отслужившая свое. Как заявляет художник выставка «Точка на горизонте» представляет собой модель Вселенной особого свойства, только отчасти связанную с планетарностью, а в большей степени связанную с внутренним миром человека. Как он это выразил в своих работах?
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