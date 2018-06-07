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PERMM представляет: «Точка на горизонте» →

Пермяков научат бегать правильно

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бег разминка

Жители Перми начали подготовку ко Второму международному Пермскому марафону. Он пройдет в этом году в сентябре. И судя по тому, каким масштабным выдалось это спортивное мероприятие в году прошлом, конкуренция должна быть серьезной. Впрочем, как и призовой фонд.

Если театр начинается с вешалки, то тренировка - с разминки. Прежде чем приступить к бегу, обязательно нужно разогреть мышцы, суставы и связки.

В этом году бесплатные тренировки по подготовке к Пермскому марафону проходят по вторникам и пятницам в 19.00 часов. Причем сразу на нескольких площадках - на стадионах «Динамо», «Гайва» и «Прикамье», а также в Балатовском парке.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Очень много стало бегунов, это самый массовый, самый доступный вид оздоровления".

Эксперты расскажут, как правильно выбрать экипировку и пульсометр, а спортивные доктора - как избежать травм. На стадионах мастера спорта по легкой атлетике покажут технику бега.

Александр Ольхов, мастер спорта по легкой атлетике: "С пятки бегать не надо, потому что идет стопорящее движение. Самое правильное, когда нога поставлена на 2/3 стопы. Слегка ставите на переднюю часть стопы и проходите через ногу пружинистым движением".

Для улучшения техники необходимо делать специальные упражнения и бегать с ускорением. Все это пермяки будут выполнять на тренировках. Для участия в них желательно зарегистрироваться на сайте permrun.ru.

Пробежать Пермский марафон под силу каждому, главное не пропускать тренировки, тем более они бесплатные.

В прошлом году в Пермском международном марафоне приняли участие 6 тысяч человек, в этом году организаторы планируют собрать не меньше восьми тысяч.

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 07.06.2018 в 16:13 в рубрике - Вести Пермь

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← Что делать, если на машину упало дерево

PERMM представляет: «Точка на горизонте» →

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