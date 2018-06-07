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Что делать, если на машину упало дерево

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автомобиль

В краевой столице подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. На Восточном обходе ветер вырвал из земли два рекламных щита и дорожные знаки.

щит

В одном из дворов Мотовилихинского района дерево рухнуло на припаркованный автомобиль, на улице Ким перекосило остановочный комплекс. На Стахановской сломанные деревья упали прямо на тротуар. Природные катаклизмы стали темой №1 в соцсетях - пользователи делились фотографиями и собственным опытом, как пережить стихию. По данным МЧС, ветер дул со скоростью до 26 м/с, по югу края прошли ливневые дожди с градом.

Александр Мошкин, заместитель начальника ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю": "Нарушений систем жизнеобеспечения населенных пунктов не зарегистрировано".

В городской администрации Перми напоминают алгоритм действий, если на ваш автомобиль упало дерево. Необходимо вызвать полицию и зафиксировать факт повреждения. После чего обратиться в свою страховую компанию и в УК, ТСЖ или районную администрацию в зависимости от того, на чьей территории растет дерево.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.06.2018 в 14:28 в рубрике - Вести Пермь

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