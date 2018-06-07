Пермь. Новости культуры
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- В Перми открылся 9-й Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».
- В Перми, как и во всём мире, отметили День рождения Александра Сергеевича Пушкина.
- В музее современного искусства PERMM открылась выставка Петра Белого "Точка на горизонте". Петр Белый – петербургский художник, лауреат престижных премий в сфере искусства, в том числе премии Сергея Курёхина. Художник работает с инсталляцией, живописью, современной скульптурой. Материалы произведений Петра Белого всегда обладают некоторой памятью о прошлом: дерево из старых построек, кровельная жесть, бывшая в употреблении, утварь, отслужившая свое.
- В Кудымкаре проходит десятый межмуниципальный фестиваль, посвящённый коми-пермяцкой национальной игрушке «Акань».
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