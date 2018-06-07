Пермь. Вести Спорт

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-Хорошая новость для болельщиков «Амкара» пришла из московского офиса Апелляционного комитета Российского футбольного союза. По итогам заседания пермскому клубу выдана лицензия на следующий сезон.

- Стартовала продажа билетов на решающий матч сборной России по гандболу 12 июня в Перми. Отборочный к Чемпионату мира 2019 года матч между мужскими командами России и Чехии начнётся в спорткомплексе Сухарева в 16.00 часов. Билеты доступны в городских зрелищных кассах города, их цена от 400 до 1000 рублей.