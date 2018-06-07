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← День защиты детей отметили со второй попытки

У лыжной базы «Металлург» новый собственник

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В Чусовом благополучно завершились многолетние переговоры между районными властями и федеральным Росимуществом. С 2012 года они пытались решить судьбу местной лыжной базы «Металлург». Последняя, хоть и принимает время от времени соревнования российского уровня, но все же часто простаивает. Что будет теперь?

Подписи поставлены - лыжная база "Металлург" переходит из федеральной в муниципальную собственность Чусовского района. Этот вопрос обсуждался с 2012 года, рассматривался в том числе и вариант приватизации.

Денис Молодых, руководитель территориального управления Росимущества в Пермском крае:

- Знаковое событие, потому что оно служит примером того, как рационально можно использовать федеральное имущество.

Сейчас «Металлург» собираются включить в стратегию социально-экономического развития района, кроме того, участвовать в проектах края, связанных с массовым спортом.

металлург

Сергей Белов, глава Чусовского района: "Мы собственные средства будем тратить на освещение, на благоустройство, привлекать профессиональный тренерский состав, привлекать детей, чтобы они здесь тренировались".

На сегодняшний день здесь занимается более ста ребят и взрослые спортсмены. И если говорить о доступности спортивных сооружений - зимой трассы открыты для всех желающих.

У кого есть свои лыжи, едут сюда с ними, если лыж нет, работает прокат. И может показаться, что летом спортивная жизнь на территории базы замирает, однако это не так.

Даже, наоборот, говорят профессионалы: зимой - встал на лыжи, отрабатываешь технику плюс силовые упражнения в зале. Когда снега нет - программа становится ещё более насыщенной.

Более 20 мастеров спорта тренировались здесь в разные годы, в том числе олимпийский чемпион Михаил Девятьяров, сегодня он прислал поздравительную телеграмму.

Что касается возможностей - база имеет право принимать соревнования краевого и российского уровня. В крае сегодня всего пять таких спортивных объектов.

Татьяна Южакова, член президиума федерации лыжных гонок Пермского края: "Традиционно проводится второй этап Кубка России по лыжным гонкам, лыжники и основной сборной, и второй сборной любят у нас бывать".

Что касается ближайших планов - это удлинение лыжероллерной трассы, с полутора тысяч метров до двух с половиной, и проведение на ней в августе детских соревнований.

 

Метки: в Пермском крае, Спорт, Власть

Опубликовано: 07.06.2018 в 12:17 в рубрике - Вести Пермь

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